Батурин, являющийся близким другом Костомарова, заявил, что за жизнь фигуриста борются самые лучшие врачи
2023-01-18 09:20
Актер Юрий Батурин - близкий друг находящегося в коме фигуриста Романа Костомарова. Звезда экрана верит, что спортсмен выкарабкается, так как за его жизнь борются лучшие специалисты РФ.
Роман Костомаров, пребывающий в тяжелом состоянии из-за пневмонии, находится под наблюдением лучших врачей. Об этом сообщил близкий друг олимпийского чемпиона, актер Юрий Батурин.
Артист не в курсе подробностей состояния своего приятеля, но убежден, что фигурист обязательно поправится.
Батурин утверждает, что экс-партнерша Костомарова по танцам на льду Татьяна Навка нашла самых лучших специалистов.
Кроме пневмонии медики диагностировали у Романа грипп и сепсис.
Опубликовано: Наталья Гончарова