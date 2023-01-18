Батурин, являющийся близким другом Костомарова, заявил, что за жизнь фигуриста борются самые лучшие врачи

Актер Юрий Батурин - близкий друг находящегося в коме фигуриста Романа Костомарова. Звезда экрана верит, что спортсмен выкарабкается, так как за его жизнь борются лучшие специалисты РФ.

Роман Костомаров, пребывающий в тяжелом состоянии из-за пневмонии, находится под наблюдением лучших врачей. Об этом сообщил близкий друг олимпийского чемпиона, актер Юрий Батурин.

Артист не в курсе подробностей состояния своего приятеля, но убежден, что фигурист обязательно поправится.

Батурин утверждает, что экс-партнерша Костомарова по танцам на льду Татьяна Навка нашла самых лучших специалистов.

Кроме пневмонии медики диагностировали у Романа грипп и сепсис.