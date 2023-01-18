Вороны и галки опустошают поля в Германии, фермеры бьют тревогу

По данным Ассоциации государственных фермеров, вороны из года в год наносят все больший ущерб полям Баден-Вюртемберга.

Сотни грачей и ворон-падальщиков проклевывают и рубят свежие семена и оставляют после себя бесполезные плоды, перфорированные пластиковые листы или сорванные кочаны салата.

«Ущерб от них может привести к полному провалу посевной», — говорит Ассоциация государственных фермеров (LBV).

Тема стала настолько актуальной для фермеров этого немецкого региона, что они перевели ее в разряд политических требований

«Наши фермеры рассказывают мне о большом ущербе, который нас изрядно напугал», - сообщили в Ассоциации.

Ворон и галок очень трудно отвадить от засеянных полей. Грача, находящегося под защитой ЕС, можно отстреливать только в исключительных случаях, а разрешения стоят дорого и, с точки зрения фермеров, выдаются слишком поздно.

Как способ фермеры используют отраву, говорит вице-президент LBV Юрген Маурер. Растения или всходы опрыскивают раствором Месурола, который портит аппетит воронам-падальщикам и не токсичен.

С 2020 года в Германии запрещен активный ингредиент для семян, отпугивающий птиц. Чтобы вороны не съели кукурузу, органические фермы используют укрепители растений на основе экстракта хмеля.

«Если бы мы вложили больше средств в исследования этой проблемы, то эти расходы уже давно бы окупились», — считают фермеры.