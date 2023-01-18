Британские социологи определили самые неприветливые города Германии
Британская консалтинговая компания по исследованию рынка Censuswide изучила особенности жителей разных городов ФРГ, чтобы определить, какие немецкие города являются наиболее вежливыми и наименее вежливыми.
Исследование было заказано международной платформой электронного обучения иностранным языкам Preply.
Стартап хотел предоставить своим пользователям информацию о том, где в Германии у них должно быть меньше запретов на использование своих навыков иностранного языка.
Результат: Бохум, кажется, предлагает особенно хорошие условия, потому что он оказался самым вежливым городом в рейтинге.
Очевидно, это не имеет ничего общего с мультикультурным фоном бывшего шахтерского городка. Потому что всего в нескольких минутах проезда от вежливого Бохума находится самая невежливая немецкая община — шахтерский город Эссен, в котором поселились многочисленные мигранты.
Кельн и Дортмунд занимают 4-е и 5-е места среди «самых грубых» городов, в результате чего три муниципалитета Северного Рейна-Вестфалии входят в первую пятерку отрицательного рейтинга.
Однако социологи не считают, что существует связь между географическим положением городов и поведением их жителей.
В качестве доказательства они ссылаются на два крупных города Саксонии, которые, как и Бохум и Эссен, диаметрально противоположны в том, что касается вежливости. Лейпциг занял второе место в отрицательном рейтинге, а Дрезден – седьмое в положительном.
Опубликовано: Тарас Медведев