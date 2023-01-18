53-летняя Дженнифер Лопес снялась в купальнике для рекламы своего косметического бренда

Актриса и исполнительница Дженнифер Лопес в свои 53 года выглядит молодо, сохраняя фигуру подтянутой. Знаменитость не стесняется демонстрировать свои идеальные формы.

Дженнифер Лопес, которой 53 года, снялась в купальнике для рекламы собственной линии средств по уходу за кожей.

Эти материалы опубликовал таблоид Daily Mail. https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-11643395/Jennifer-Lopez-shows-incredible-figure-plunging-black-bodysuit.html

Этот бренд Лопес запустила в 2021 году и постоянно занимается его продвижением, снимаясь в рекламе.