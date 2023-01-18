Нани Брегвадзе рассказала, как Вахтанг Кикабидзе позвал ее перед самой смертью

Певица Нани Брегвадзе не может прийти в себя после кончины Вахтанга Кикабидзе. Перед самой смертью артист позвал подругу к себе.

Нани Брегвадзе не может прийти в себя после смерти Вахтанга Кикабидзе.

Исполнительница рассказала в интервью изданию "Московский комсомолец", что поддерживала покойного до последних дней его жизни.

Кикабидзе не мог говорить, по этой причине через свою дочь передал послание Брегвадзе, желая увидеть подругу.

Артистка рассказала, что просила моргнуть друга, если тот хочет видеть ее. Он улыбнулся и моргнул.