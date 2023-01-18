Бобовые в рационе: улучшают состояние сосудистой системы и кишечника

Что такого особенного в фасоли и других бобовых, что делает их просто волбешными продуктами. Объяснение дал эксперт.

Вкусные, полезные, сытные, способны заменить мясо. О пользе бобовых для организма человека рассказал диетолог из Тайваня Чен Цун Ю.

К белковым бобам относятся черные, соевые, чечевица, пинто, мунг, красная фасоль, эдамамэ. В этих разновидностях много белка, в 50 граммах свежих бобов 7 граммов белка.

Это столько же, сколько содержится в 30 граммах мяса. Также в бобовых очень много витаминов.

Крахмалистые бобы - это фасоль мунг, красная фасоль, фасоль пинто. Все они богаты крахмалом и другими питательными веществами.

Бобовые достаточно калорийны, и в них много полезной клетчатки. В фасоли содержатся ингредиенты, подобные эстрогенам. Они помогают женщинам легче пережить состояние менопаузы.

Вот ее типичные симптомы: приливы жара, проблемы с кожей, потливость, перепады настроения.

По мнению диетолога, японский натто полезен для сердца, сосудов, кишечника. Отличный продукт для людей пожилого возраста, которые часто едят вне дома или питаются нерегулярно.

Черные соевые бобы - источник аминокислот, может снимать отеки, очень питательный продукт.

Для людей с болезнями сердца и сосудов предпочтительнее вместо говядины и другого мяса употреблять в пищу фасоль (в ней меньше жира) и яйца (тоже источник белка).