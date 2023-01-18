Бобовые в рационе: улучшают состояние сосудистой системы и кишечника
Что такого особенного в фасоли и других бобовых, что делает их просто волбешными продуктами. Объяснение дал эксперт.
Вкусные, полезные, сытные, способны заменить мясо. О пользе бобовых для организма человека рассказал диетолог из Тайваня Чен Цун Ю.
К белковым бобам относятся черные, соевые, чечевица, пинто, мунг, красная фасоль, эдамамэ. В этих разновидностях много белка, в 50 граммах свежих бобов 7 граммов белка.
Это столько же, сколько содержится в 30 граммах мяса. Также в бобовых очень много витаминов.
Крахмалистые бобы - это фасоль мунг, красная фасоль, фасоль пинто. Все они богаты крахмалом и другими питательными веществами.
Бобовые достаточно калорийны, и в них много полезной клетчатки. В фасоли содержатся ингредиенты, подобные эстрогенам. Они помогают женщинам легче пережить состояние менопаузы.
Вот ее типичные симптомы: приливы жара, проблемы с кожей, потливость, перепады настроения.
По мнению диетолога, японский натто полезен для сердца, сосудов, кишечника. Отличный продукт для людей пожилого возраста, которые часто едят вне дома или питаются нерегулярно.
Черные соевые бобы - источник аминокислот, может снимать отеки, очень питательный продукт.
Для людей с болезнями сердца и сосудов предпочтительнее вместо говядины и другого мяса употреблять в пищу фасоль (в ней меньше жира) и яйца (тоже источник белка).
Опубликовано: Храмова Оксана