Авиакатастрофа в Непале: второй пилот смертельного рейса потеряла мужа в авиакатастрофе 16 лет назад

Вдова погибшего в 2006-м году летчика прошла обучение по пилотированию на деньги, полученные по страховке после смерти мужа.

Второй пилот рейса авиакомпании Yeti Airlines, разбившегося в Непале, в результате чего погибли по меньшей мере 70 человек, был замужем за пилотом, также погибшем в авиакатастрофе 16 годами ранее.

44-летняя Анджу Хативада была вторым пилотом рейса из Катманду, который потерпел крушение при подлете к городу Покхара. Это стало самой смертоносной авиакатастрофой в Непале за последние три десятилетия. Среди 72 человек, находившихся на борту, выживших не обнаружено. Двое считаются пропавшими без вести.

Муж госпожи Хативады Дипак Похрель погиб в 2006 году, когда небольшой пассажирский самолет, на котором он летел для того же внутреннего перевозчика, Yeti Airlines, потерпел крушение за несколько минут до посадки.

Его вдова прошла обучение по пилотированию на деньги, полученные по страховке после смерти мужа. Пилот с более чем 6400 часами налета, Хативада, летала по популярному туристическому маршруту из столицы Катманду во второй по величине город страны Покхару.

“Она управляла самолетом с пилотом-инструктором, что является стандартной процедурой авиакомпании”, - сказал представитель Yeti Airlines, который лично знал Хативаду.

Самолет ATR-72, вторым пилотом которого был Хативада, перекатывался из стороны в сторону, прежде чем рухнуть в ущелье недалеко от аэропорта Покхара.

Речевой самописец кабины пилотов и регистратор полетных данных с самолета, которые могут помочь следователям определить причину крушения, были обнаружены в понедельник.