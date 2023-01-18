Ученые установили: алкоголь провоцирует развитие рака

Эксперты пришли к выводу, что безопасных доз и видов спиртных напитков просто не существует, потому нужно быть умеренным при употреблении алкоголя.

Канадский центр по употреблению психоактивных веществ и наркомании (CCSA) опубликовал результаты нового исследования, которые свидетельствуют: безопасных доз алкоголя не существует.

Согласно выводам, употребление спиртного 3-6 раз в неделю повышают риск развития некоторых видов рака, а ежедневное - риск сердечного приступа и инсульта.

Это отражает многочисленные исследования за последние 10 лет, которые связывают потребление алкоголя с раком.

Исследования показали, что развитие рака связано с различными факторами риска, такими как генетика, диета и физические упражнения, но факторы образа жизни также играют роль.

В частности, употребление алкоголя было связано с такими типами болезни, как рак молочной железы, толстой кишки, пищевода, печени и полости рта.