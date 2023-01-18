Ученые установили: алкоголь провоцирует развитие рака
Эксперты пришли к выводу, что безопасных доз и видов спиртных напитков просто не существует, потому нужно быть умеренным при употреблении алкоголя.
Канадский центр по употреблению психоактивных веществ и наркомании (CCSA) опубликовал результаты нового исследования, которые свидетельствуют: безопасных доз алкоголя не существует.
Согласно выводам, употребление спиртного 3-6 раз в неделю повышают риск развития некоторых видов рака, а ежедневное - риск сердечного приступа и инсульта.
Это отражает многочисленные исследования за последние 10 лет, которые связывают потребление алкоголя с раком.
Исследования показали, что развитие рака связано с различными факторами риска, такими как генетика, диета и физические упражнения, но факторы образа жизни также играют роль.
В частности, употребление алкоголя было связано с такими типами болезни, как рак молочной железы, толстой кишки, пищевода, печени и полости рта.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
-
Храмова Оксана
На Мальте любят старые машины: всего на острове около 30 000 исторических автомобилей
Лишь один из клубов ретро автолюбителей насчитывает около 400 участников, владеющих почти 2000 старинными авто. Автомобильную классику здесь ценят, старые модели покупают для удовольствия или для инвестиций.Подробнее...
-
-