Вторжение сокотрских бакланов на пляж Катара: уникальные съемки редких исчезающих птиц

Министерство окружающей среды и изменения климата Катара выложило в сеть уникальное видео. На его кадрах огромные стаи черных птиц буквально заполонили собой весь пляж, образовав сплошное гигантское темное пятно.

Видеозапись сделана на берегу Хор-Аль-Удейда на юго-востоке Катара, расположенном в 80 км о Дохи. Добираться туда лучше всего на внедорожнике.

На официальном аккаунте в Твиттере Министерства окружающей среды и изменения климата Катара вместе с видеороликом размещен пост об этих удивительных птицах.

Местные жители называют сокотрского баклана "Лох". Он обосновался на катарских островах, делая гнезда из веток и сухих морских водорослей. Питается в основном рыбой.

Это общительные птицы, которые живут в больших стаях и относятся к морским видам. У взрослых особей черное оперение, длинная тонкая шея.

Молодые бакланы отличаются коричневой окраской с белыми вставками на брюшке и нижней части груди.

Сокотрский баклан находится под угрозой исчезновения.

Согласно данным Международного союза охраны природы главную опасность для этих птиц представляет курортное развитие прибрежной зоны.

Пагубные действия человека нарушают среду обитания сокотрских бакланов.

Особенно губительным является загрязнение морской среды вблизи гнездовых колоний птиц.