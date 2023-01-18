Геращенко: вертолет в Броварах упал из-за диверсии или технической неисправности

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем телеграм-канале сообщил, что в качестве основных причин крушения вертолета в Броварах рассматриваются диверсия или техническая неисправность.

Также, по словам Геращенко, не исключается такой фактор, как нарушение техники безопасности при совершении полетов. Как написал советник главы МВД (далее цитата), «мои друзья, государственные деятели Украины — министр МВД Денис Монастырский, Женя Енин и Юра Лубкович погибли в авиакатастрофе вертолета ГСЧС в Броварах. Причины трагедии устанавливаются следователями. Была ли это диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полетов, мы скоро узнаем». Также Геращенко выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

Ранее сообщалось, что количество жертв крушения могло увеличиться до 18 человек (эта информация уточняется), при этом еще 22 пострадавших находятся в лечебных учреждениях с травмами разной степени тяжести.