Умерла самая старая жительница планеты. Ей было 118 лет

Французская монахиня сестра Андре более десяти последних лет своей жизни провела в доме престарелых в городе Тулон.

Монахиня сестра Андре скончалась во Франции на 119-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на Agency France Presse.

Долгожительница, получившая при рождении имя Люсиль Рандон, с 2009-го года проживала в доме престарелых города Тулон. Она ушла из жизни тихо, во сне. А первенство старейшего жителя Земли теперь перешло 115-летней испанке Марии Браньяс Морера.

Сестра Андре родилась в 1904-м году. В молодости работала гувернанткой, затем помощницей в больнице. А потом пошла в монахини.

В 2017-м году стала старейшим человеком во Франции, а в апреле 2022-го - признана старейшей на планете. На свой 118-й день рождения сестра Андре получила поздравительную открытку от президента Франции Эмманюэля Макрона.

В январе 2021-го долгожительница перенесла COVID-19 и была названа старейшей из выживших во время пандемии.