Умерла самая старая жительница планеты. Ей было 118 лет
Французская монахиня сестра Андре более десяти последних лет своей жизни провела в доме престарелых в городе Тулон.
Монахиня сестра Андре скончалась во Франции на 119-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на Agency France Presse.
Долгожительница, получившая при рождении имя Люсиль Рандон, с 2009-го года проживала в доме престарелых города Тулон. Она ушла из жизни тихо, во сне. А первенство старейшего жителя Земли теперь перешло 115-летней испанке Марии Браньяс Морера.
Сестра Андре родилась в 1904-м году. В молодости работала гувернанткой, затем помощницей в больнице. А потом пошла в монахини.
В 2017-м году стала старейшим человеком во Франции, а в апреле 2022-го - признана старейшей на планете. На свой 118-й день рождения сестра Андре получила поздравительную открытку от президента Франции Эмманюэля Макрона.
В январе 2021-го долгожительница перенесла COVID-19 и была названа старейшей из выживших во время пандемии.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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Храмова Оксана
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