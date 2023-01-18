Спустя полвека отменили приговоры активистам, выступающим против апартеида

Приговоры им отменили после того, как недавно выяснилось, что сотрудник столичной полиции под прикрытием проник в группу и был арестован вместе с ними.

Трем активистам кампании против апартеида, которые были признаны виновными в нарушениях общественного порядка более 50 лет назад, сняли обвинительные приговоры. Как выяснилось, дававший показания сотрудник полиции под прикрытием солгал о своей истинной личности на суде.

Профессор Джонатан Розенхед, Кристабель Герни и Эрнест Родкер были частью группы протестующих, которых арестовали во время демонстрации против тура союза регби Англии по Южной Африке в 1972 году.

Группа заблокировала автобус с командой, когда он выезжал из отеля Star & Garter в Ричмонде, направляясь в аэропорт Хитроу. Позже троицу арестовали и осудили за создание препятствий на шоссе.

Приговоры им отменили после того, как недавно выяснилось, что сотрудник столичной полиции под прикрытием проник в группу и был арестован вместе с ними. Подробности роли офицера раскрыли только в 2021 году во время дачи показаний в ходе тайного полицейского расследования.

Используя имя Майкл Скотт, он входил в тайное полицейское подразделение Специального демонстрационного отряда, который годами шпионил за политическими группами. Когда дело дошло до суда, кураторы посоветовали Скотту использовать фальшивое имя при судебном преследовании, чтобы сохранить прикрытие.

Ни обвинение, ни судья по этому делу не были проинформированы о реальной личности Скотта или его роли в полиции. Хелен Питчер, председатель Комиссии по рассмотрению уголовных дел, заявила, что если бы судья располагал всеми фактами, он бы остановил судебный процесс.

В совместном заявлении трое протестующих гяли: они рады отмене приговоров, пусть и 50 лет спустя инцидента. “Мы были арестованы, обвинены и осуждены в 1972 году за преступление, которого не совершали", - отметили обвиняемые.

“Полицейский под прикрытием, который проник в нашу группу, был обвинен и осужден под своим вымышленным именем. Он участвовал в ключевых дискуссиях с нашим адвокатом о нашей защите, которые зависели от места проведения наших действий.

“На суде полиция, производившая арест, утверждала, что мы находились на проезжей части, и на этом основании нас осудили. Ни адвокат, ни магистрат не были проинформированы о том, что ”Майкл Скотт" был офицером полиции".

“Это было политическое решение. Этот вопиющий акт никогда не был бы раскрыт, если бы не упорное желание активистов и других лиц разоблачить неправомерные действия полиции и заставить власти действовать”, - заявил адвокат Майк Шварц.