Талибан презентует первый спортивный суперкар афганского производства
Телеканал nexta с нескрываемым сарказмом предупредил мировые компании, выпускающие спортивные авто: "Bugatti, Lamborghini, Ferrari... Осторожнее... На рынок выходят новые игроки".
Движение "Талибан" заявило о намерении выпустить первый суперкар, разработкой и изготовлением которого будут заниматься в Афганистане.
Видеоролики с презентацией нового авто были выложены в сеть. Это элегантный спортивный автомобиль черного цвета, внешний вид которого очень даже впечатляет.
Однако, как сообщили некоторые западные издания, главный сюрприз этой шикарной модели заключается в двигателе.
Он принадлежит старому экономичному автомобилю класса Toyota Corolla и никак не соотносится с изысканным внешним видом нового суперкара.
Как сообщила газета The Guardian, новинка под названием Mada 9 оборудована модифицировоанным двигателем от автомобиля Toyota Corolla 2000 года выпуска.
Агрегат доработан инженерами и дизайнерами Афганского профессионально-технического института.
Телеканал nexta с явной издевкой прокомментировал появление "серьезного конкурента".
В своем посте nexta предостерег мировые компании, специализирующиеся на выпусках спортивных автомобилей: "Осторожнее... На рынок выходят новые игроки".
Кадры видеопрезентации демонстрируют новинку Mada 9 в движении.
Едет машина не слишком быстро, что заставило газету "Экспресс" высказать сомнения по поводу характеристик автомобиля, которые явно не соответствуют его внешнем облику.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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