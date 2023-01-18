Талибан презентует первый спортивный суперкар афганского производства

Телеканал nexta с нескрываемым сарказмом предупредил мировые компании, выпускающие спортивные авто: "Bugatti, Lamborghini, Ferrari... Осторожнее... На рынок выходят новые игроки".

Движение "Талибан" заявило о намерении выпустить первый суперкар, разработкой и изготовлением которого будут заниматься в Афганистане.

Видеоролики с презентацией нового авто были выложены в сеть. Это элегантный спортивный автомобиль черного цвета, внешний вид которого очень даже впечатляет.

Однако, как сообщили некоторые западные издания, главный сюрприз этой шикарной модели заключается в двигателе.

Он принадлежит старому экономичному автомобилю класса Toyota Corolla и никак не соотносится с изысканным внешним видом нового суперкара.

Как сообщила газета The Guardian, новинка под названием Mada 9 оборудована модифицировоанным двигателем от автомобиля Toyota Corolla 2000 года выпуска.

Агрегат доработан инженерами и дизайнерами Афганского профессионально-технического института.

Телеканал nexta с явной издевкой прокомментировал появление "серьезного конкурента".

В своем посте nexta предостерег мировые компании, специализирующиеся на выпусках спортивных автомобилей: "Осторожнее... На рынок выходят новые игроки".

Кадры видеопрезентации демонстрируют новинку Mada 9 в движении.

Едет машина не слишком быстро, что заставило газету "Экспресс" высказать сомнения по поводу характеристик автомобиля, которые явно не соответствуют его внешнем облику.