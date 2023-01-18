Стас Пьеха рассказал, как чувствует себя его знаменитая бабушка Эдита Пьеха, которая прошла обследование
2023-01-18 15:30
Исполнитель Стас Пьеха рассказал о здоровье своей бабушки и коллеги по сцене Эдиты Пьехи.
Стас Пьеха рассказал, что сейчас его 85-летняя бабушка Эдита Станиславовна находится дома, чувствует себя получше и пободрее после того, как прошла обследование.
Внук признался, что давно не видел родственницу, но очень хочет навестить ее.
Пьеха младший утверждает, что его семейство заботится о том, чтобы бабушка не болела, создает ей комфортные условия, уют.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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