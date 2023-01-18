Прогулка с собакой зимой: как помочь питомцу перенести холод

Владельцы четвероногих должны позаботиться о своих друзьях в морозную зимнюю погоду. Многие из них очень плохо переносят холод и нуждаются в специальной защите.

Насколько безопасным является пребывание домашнего питомца зимой на улице - на этот вопрос ответили эксперты.

Когда столбик термометра падает до отметки -7 градусов, нужно опасаться длительных прогулок с собаками. И ни в коем случае нельзя допускать, чтобы животное плавало в ледяной воде.

Особенно это касается питомцев маленького и среднего размера с тонкой и короткой шерстью. Крупные собаки с густой шерстью легче переносят морозы.

Но даже для них долгое нахождение на улице при температуре ниже -7 градусов может быть опасным. Резко повышается риск развития переохлаждения и обморожения.

На зиму не стоит стричь питомцев, позволяя им отрастить длинную густую шерсть, насколько это возможно. Для короткошерстных пород рекомендуется специальная зимняя одежда для собак.

Зимой рано темнеет, это затрудняет видимость во время вечернее прогулки. Поэтому владельцы должны приобретать для своих питомцев светоотражающую одежду или мигающие ошейники.

При выгуливании собаки нужно ориентироваться по своим ощущениям: если владелец замерзает и чувствует дискомфорт, значит, скорее всего, собака ощущает себя так же.

Первые признаки переохлаждения у пса: дрожание, вялость, ригидность мышц, слабое сердцебиение, расширенные зрачки.

Заметив эти симптомы, надо обращаться к ветеринару в срочном порядке. Собаку нужно быстрее отвести в теплое место и дать согреться.