Арзамасову сняли со спектакля во МХАТе

Актриса Лиза Арзамасова не смогла выйти на сцену МХАТа из-за плохого самочувствия.

Елизавета Арзамасова играет главную роль в постановке "Золушка" во МХАТе имени Горького, но артистка на сцену так и не вышла.

Актриса пропустила спектакль из-за плохого самочувствия, о чем было сообщено 14 января в официальном Телеграм-канале театра.

О том, какое именно недомогание у знаменитости, информации нет.

Арзамасову в постановке заменила Карина Стрелкова.