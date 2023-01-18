Арзамасову сняли со спектакля во МХАТе
2023-01-18 15:50
Актриса Лиза Арзамасова не смогла выйти на сцену МХАТа из-за плохого самочувствия.
Елизавета Арзамасова играет главную роль в постановке "Золушка" во МХАТе имени Горького, но артистка на сцену так и не вышла.
Актриса пропустила спектакль из-за плохого самочувствия, о чем было сообщено 14 января в официальном Телеграм-канале театра.
О том, какое именно недомогание у знаменитости, информации нет.
Арзамасову в постановке заменила Карина Стрелкова.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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