«Лучше быть дураком, чем подлецом»: Кучера отреагировал на критику своего интервью Дудю

Оскар Кучера высказался по поводу критики в свой адрес после вышедшего с ним интервью на канале Юрия Дудя.

Актер и ведущий Оскар Кучера рассказал, что его заверяли, что речь в интервью пойдет о его участии в сериале "Солдаты", о том, как он трудился на Муз-ТВ.

Оказалось, практически весь выпуск был посвящен гражданской позиции знаменитости.

Кучера стал первым, кто в интервью Юрию Дудю открыто поддержал СВО.

Когда по ходу интервью его обвинили подписчики в том, что он плохо подготовился, артист заявил, что лучше быть дураком, чем полецом.