«Лучше быть дураком, чем подлецом»: Кучера отреагировал на критику своего интервью Дудю
Оскар Кучера высказался по поводу критики в свой адрес после вышедшего с ним интервью на канале Юрия Дудя.
Актер и ведущий Оскар Кучера рассказал, что его заверяли, что речь в интервью пойдет о его участии в сериале "Солдаты", о том, как он трудился на Муз-ТВ.
Оказалось, практически весь выпуск был посвящен гражданской позиции знаменитости.
Кучера стал первым, кто в интервью Юрию Дудю открыто поддержал СВО.
Когда по ходу интервью его обвинили подписчики в том, что он плохо подготовился, артист заявил, что лучше быть дураком, чем полецом.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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