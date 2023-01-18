Литва объявила о расторжении договора о приграничном сотрудничестве с Беларусью

Литва в одностороннем порядке отказалась от сотрудничества с Беларусью в приграничной зоне.

В Литве сообщили, что страна приняла решение об одностороннем разрыве договора с Беларусью о приграничном сотрудничестве.

В Правительстве страны сообщили, что после рассмотрения предложения оно было утверждено.

"Литва денонсировала договор о приграничном сотрудничестве с Беларусью", - сообщает телеграм-канал газеты "Комсомольская правда".