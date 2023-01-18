Литва объявила о расторжении договора о приграничном сотрудничестве с Беларусью
2023-01-18 16:07
Литва в одностороннем порядке отказалась от сотрудничества с Беларусью в приграничной зоне.
В Литве сообщили, что страна приняла решение об одностороннем разрыве договора с Беларусью о приграничном сотрудничестве.
В Правительстве страны сообщили, что после рассмотрения предложения оно было утверждено.
"Литва денонсировала договор о приграничном сотрудничестве с Беларусью", - сообщает телеграм-канал газеты "Комсомольская правда".
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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