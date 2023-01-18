В Польше фермеры заблокировали дороги и не пропускают украинских дальнобойщиков

Польские фермеры протестуют против поставок продуктов питания с территории Украины.

Как сообщает информационное агентство Sputnik, в Польше фермеры блокируют дороги и выступают против поставок продуктов из Украины.

"Польские фермеры перекрыли дороги, чтобы заблокировать транспорт с сельхозпродукцией с Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также у украинского зерна есть проблемы с попаданием на территорию Польши.