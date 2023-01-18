Батурин сообщил, что Костомарову становится хуже
2023-01-18 16:48
Актер Юрий Батурин сообщил, что несмотря на все старания врачей, фигуристу Роману Костомарову становится хуже.
Актер Юрий Батурин, который хорошо знаком с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым, сообщил, что спортсмену становится хуже, несмотря на старания лучших медиков страны.
Экс-партнерша Костомарова Татьяна Навка подняла на уши всех и вся, по этой причине фигурист ни в чем не нуждается.
Несмотря на все это, Роман по-прежнему в коме и никаких улучшений нет, а становится только хуже.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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