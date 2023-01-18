Батурин сообщил, что Костомарову становится хуже

Актер Юрий Батурин сообщил, что несмотря на все старания врачей, фигуристу Роману Костомарову становится хуже.

Актер Юрий Батурин, который хорошо знаком с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым, сообщил, что спортсмену становится хуже, несмотря на старания лучших медиков страны.

Экс-партнерша Костомарова Татьяна Навка подняла на уши всех и вся, по этой причине фигурист ни в чем не нуждается.

Несмотря на все это, Роман по-прежнему в коме и никаких улучшений нет, а становится только хуже.