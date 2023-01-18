Михалков отреагировал на слова Собчак о его смерти

Актер и режиссер Александр Адабашьян рассказал, как его близкий друг Никита Михалков отреагировал на высказывание Ксении Собчак о его смерти.

Актер Александр Адабашьян сообщил, как Никита Михалков отреагировал на слова Ксении Собчак о его кончине.

После попадания в больницу именитого режиссера журналистка в своем Телеграм-канале рассуждала по поводу того, что будет после смерти Михалкова.

Адабашьян рассказал в интервью kp.ru, что Никита Сергеевич остался холоден к заявлениям известной блондинки.