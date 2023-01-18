Михалков отреагировал на слова Собчак о его смерти
2023-01-18 17:00
Актер и режиссер Александр Адабашьян рассказал, как его близкий друг Никита Михалков отреагировал на высказывание Ксении Собчак о его смерти.
Актер Александр Адабашьян сообщил, как Никита Михалков отреагировал на слова Ксении Собчак о его кончине.
После попадания в больницу именитого режиссера журналистка в своем Телеграм-канале рассуждала по поводу того, что будет после смерти Михалкова.
Адабашьян рассказал в интервью kp.ru, что Никита Сергеевич остался холоден к заявлениям известной блондинки.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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