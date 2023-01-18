Удовиченко госпитализирована с переломом позвоночника
Известная актриса Лариса Удовиченко была серьезно травмирована еще в декабре месяце, но об этом стало известно только сейчас.
Травму известная актриса Лариса Удовиченко получила в декабре, но известно об этом стало только в настоящее время.
Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника, о чем сообщается на сайте билетного оператора Кассир.ру.
Знаменитость должна была выступать на сцене Петрозаводска в постановке "Новогодний переполох". Актрису заменили на другую артистку.
Информация о травме Удовиченко появилась 29 декабря.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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