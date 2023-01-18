Удовиченко госпитализирована с переломом позвоночника

Известная актриса Лариса Удовиченко была серьезно травмирована еще в декабре месяце, но об этом стало известно только сейчас.

Травму известная актриса Лариса Удовиченко получила в декабре, но известно об этом стало только в настоящее время.

Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника, о чем сообщается на сайте билетного оператора Кассир.ру.

Знаменитость должна была выступать на сцене Петрозаводска в постановке "Новогодний переполох". Актрису заменили на другую артистку.

Информация о травме Удовиченко появилась 29 декабря.