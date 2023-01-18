Познер, пропавший из поля зрения, оказался в Лос-Анджелесе в компании Ярмольника

Ведущий Владимир Познер, которого россияне потеряли из виду, оказался в Лос-Анджелесе в компании актера Леонида Ярмольника.

Фанаты ведущего Владимира Познера не на шутку встревожились из-за того, что их кумир пропал из поля зрения.

Знаменитость обнаружили в Лос-Анджелесе вместе с актером Леонидом Ярмольником.

В Телеграм-канале "ВЧК-ОГПУ" опубликовано видео, где Познер исполняет джазовую композицию, а Ярмольник танцует на заднем плане. https://t.me/vchkogpu/36018