Познер, пропавший из поля зрения, оказался в Лос-Анджелесе в компании Ярмольника
2023-01-18 17:39
Ведущий Владимир Познер, которого россияне потеряли из виду, оказался в Лос-Анджелесе в компании актера Леонида Ярмольника.
Фанаты ведущего Владимира Познера не на шутку встревожились из-за того, что их кумир пропал из поля зрения.
Знаменитость обнаружили в Лос-Анджелесе вместе с актером Леонидом Ярмольником.
В Телеграм-канале "ВЧК-ОГПУ" опубликовано видео, где Познер исполняет джазовую композицию, а Ярмольник танцует на заднем плане. https://t.me/vchkogpu/36018
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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