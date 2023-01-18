Майя Джама - новая телеведущая британского реалити-шоу "Остров любви"

В 2023 году на смену Лоре Уитмор пришла Майя Джама - теперь она возглавит новое популярное шоу знакомств в Британии на канале ITV2.

Девушка родом из Бристоля, ей 28 лет и у нее уже есть опыт работы на радио и телевидении.

Она вела такие проекты как реалити шоу The Circle, gameshow Cannonball, музыкальный конкурс Саймона Коуэлла "Пройди черту", сбор средств "Противостоим раку", "Питер Крауч: спаси наше лето" и "Glow Up: следующая британская звезда макияжа".

Также Джама была ведущей различных шоу на ВВС Radio 1.

Майя Джама известна также своим четырехлетним романом с известным британским музыкантом Стормзи, с которым она рассталась в 2020 году.

Девушка идеально подходит для роли ведущей "Острова любви": она представляет возрастную группу, на которую рассчитано шоу, также Джама сама является большой поклонницей проекта.

Шоу впервые появилось на экранах в 2005 году, вели его тогда Патрик Кьелти и Келли Брук. В следующем году ведущими стали Кьелти и Фирн Коттон.

Потом был длительный перерыв до 2015 года. До 2020 года главным лицом шоу была покойная ныне Кэролайн Флэк.

После нее была Лора Уитмор, которая в летнем сезоне прошлого года объявила о своем решении покинуть проект.

Новый долгожданный зимний сезон "Острова любви", который так полюбился британцам, стартовал 16 января 2023 года.