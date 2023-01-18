Мужчина, изнасиловавший мать и дочь, получит £35 тысяч за моральный ущерб

Денежную компенсацию суд обязал пострадавшую выплатить своему насильнику после завершения процесса о наследстве. Мать изнасилованной женщины включила его в завещание и преступник смог отстоять свои права в суде.

В 2014 году Артур Питер Хеппл был условно осужден за сексуальное насилие, совершенное над Кирсти Истхоуп и ее дочерью-подростком.

В 2017 году мужчина получил реальный тюремный срок за второе подобное преступление - изнасилование другой женщины и ее дочери.

Мать первой жертвы, Кирсти Истхоуп, когда была жива, в 2000 году включила преступника в завещание.

Дом она оставляла дочери, но Хепплу позволила проживать в доме до конца его жизни без каких-либо условий.

Все это было прописано в документе. В 2003-2004 годах у престарелой женщины стало развиваться слабоумие.

Умерла она в 2013 году и перед смертью не могла изменить завещание, так как последнее время уже плохо понимала происходящее вокруг нее.

Кирсти Истхоуп:

"Если бы моя мама знала о действиях Хеппла, я полностью верю, что она изменила бы свое завещание и забрала его из своего дома"

Когда Артур Питер Хеппл сел за решетку за вторую серию сексуальных преступлений на два года и три месяца, Кирсти сдала дом, доставшийся ей от матери, в аренду.

В 2018 году преступник вышел на свободу и решил воспользоваться своими правами по завещанию - жить в доме Кирсти. Он подал в суд на женщину и выиграл иск.

Теперь бывшая жертва должна выплатить Хепплу, человеку, который изнасиловал ее и ее дочь, компенсацию в размере £35 тысяч и позволить ему жить в своем доме.

"Не испытывая угрызений совести за свои преступления, в том числе за психические и физические страдания, которые он причинил мне и моей дочери, он решил подать на меня в суд"

Кирсти Истхоуп говорит, что по решению суда ей нужно выплатить в общей сложности более 100 000 фунтов стерлингов, включая судебные издержки и денежную компенсацию своему насильнику.

Женщина боится подавать апелляцию, потому что не может себе позволить рисковать дальнейшими расходами.

По инициативе друга Кирсти была начата кампания по сбору средств для несчастной женщины. На данный момент в ее пользу уже собрано 500 фунтов стерлингов.