Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит стал отцом во второй раз
36-летняя Фахрийе родила сына, которого назвали Керемом. В семье также растет 3-летний сын Каран.
Как уточняет Супер.ру, малыш появился на свет в одной из клиник США. Наследника артисты назвали Керемом. У крохи есть старший брат Каран.
Поклонники рады за любимых звезд, хотя совсем недавно в Сети обсуждали слухи, будто Фахрийе хочет уйти от 38-летнего мужа по причине разногласий с его семьей.
«Больше никакого негатива! Оставьте нас в покое. Всем любви», — отмахивался тогда от сплетен Озчивит.
Артисты познакомились на съемках киносериала «Королек — птичка певчая», в котором сыграли возлюбленных. Экранные отношения переросли в реальные. В 2017 году пара обручилась на родине Эвджен, в Германии, куда родители невесты эмигрировали много лет назад. Но свадьбу они сыграли в Турции.
Счастливые родители пока не комментируют пополнение в семействе. Но фанаты уже поздравляют кумиров в соцсетях. «Дай вам Аллах всех благословений»; «Поздравляем», — пишут пользователи Сети.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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Храмова Оксана
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