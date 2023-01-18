Врач трихолог Екатерина Пащенко дала совет, как избежать выпадения волос в холодное время года
Ухудшение ситуации с выпадением волос осенью и, особенно зимой,связано с дефицитом эстрогена, рассказала врач-трихолог столичной клиники Екатерина Пащенко.
Выработка эстрогена в организме активизируется летом, а осенью, наоборот, его уровень снижается, кроме того, не стоит забывать и про сезонный авитаминоз.
К активному выпадению волос приводит гормон кортизол, вырабатывающийся на фоне сниженного настроения и повышенной тревожности, которые так характерны осенью.
В результате воздействия этого гормона происходит спазм кровеносного русла, нарушается питание волосяного фолликула и волосы начинают выпадать.
Чтобы уменьшить выпадение волос осенью, необходимо заботиться о них летом. Защищать от прямых солнечных лучей, придерживаться сбалансированного питания.
Обязательно ввести в рацион продукты, содержащие достаточное количество витаминов группы В, а также омегу-3.
Необходимо помнить от правильном косметическом и физическом уходе за волосами.
Не расчёсывайте мокрые волосы, не используйте часто фен, применяйте маски и кондиционеры на длину волос, не носите тугие причёски, мойте голову по мере загрязнения шампунями, подходящими вам по типу ваших волос.
Следует отказаться от металлических и деревянных расчёсок и с осторожностью использовать резинки для волос: чем туже фиксируется резинка, тем хуже будут последствия.
Опубликовано: Марат Беглов
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Храмова Оксана
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