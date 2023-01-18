Барановская пережила нервный срыв из-за травли дочери Аршавина

Юлия рассказала, что девочку называли "посредственной" и предполагали, что в шоу ее "притащили" родители.

Телеведущая Юлия Барановская призналась, что из-за травли своей 13-летней дочери пережила нервный срыв, сообщает КП.

По словам звезды, её дочь Яна от российского футболиста Андрея Аршавина нередко сталкивается с критикой в свой адрес. Барановская при этом уточнила, что Яна - талантливый и творческий ребёнок.

«Что касается меня – мне давно все равно. Но за нее просто крышу рвет», - призналась Юлия.

Барановская рассказала, что девочку называли "посредственной" и предполагали, что в шоу ее "притащили" родители.

"Мне таких людей, если честно, хочется придушить. К фамилиям можно цепляться бесконечно, и люди так развлекаются. У меня, как у мамы сердце кровью обливается" - не скрывает телеведущая.