NYT: США могут помочь Украине атаковать Крым

Издание The New York Times со ссылкой на свои источники среди американских чиновников сообщает, что администрация Байдена может помочь Украине нанести удар по Крыму.

По словам источников, Джо Байден осознает, что Украине потребуется сила для атаки на полуостров.

Несмотря на возможную эскалацию конфликта, США могут пойти на такой шаг, поскольку это может укрепить позицию Украины на переговорах.

Источники также считают, что вероятность применения Россией ядерного оружия существенно снизилась.