NYT: США могут помочь Украине атаковать Крым
2023-01-19 00:37
Издание The New York Times со ссылкой на свои источники среди американских чиновников сообщает, что администрация Байдена может помочь Украине нанести удар по Крыму.
По словам источников, Джо Байден осознает, что Украине потребуется сила для атаки на полуостров.
Несмотря на возможную эскалацию конфликта, США могут пойти на такой шаг, поскольку это может укрепить позицию Украины на переговорах.
Источники также считают, что вероятность применения Россией ядерного оружия существенно снизилась.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
Храмова Оксана
На Мальте любят старые машины: всего на острове около 30 000 исторических автомобилей
Лишь один из клубов ретро автолюбителей насчитывает около 400 участников, владеющих почти 2000 старинными авто. Автомобильную классику здесь ценят, старые модели покупают для удовольствия или для инвестиций.Подробнее...
-