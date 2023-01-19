Президент Польши Дуда: Россия готовит новое наступление, поэтому Украине нужны танки и ракеты

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что российские военные готовят новое наступление, поэтому Украине нужна дополнительная поддержка.

Он призвал передать украинским военным необходимые им танки и ракеты, поскольку Россия все еще очень сильна.

По мнению Дуды, наступление российской армии начнется в течение нескольких месяцев, поэтому поддержка Украины важна прямо сейчас.

Ранее к увеличению военной поддержки Украины призывал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.