Президент Польши Дуда: Россия готовит новое наступление, поэтому Украине нужны танки и ракеты
2023-01-19 00:50
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что российские военные готовят новое наступление, поэтому Украине нужна дополнительная поддержка.
Он призвал передать украинским военным необходимые им танки и ракеты, поскольку Россия все еще очень сильна.
По мнению Дуды, наступление российской армии начнется в течение нескольких месяцев, поэтому поддержка Украины важна прямо сейчас.
Ранее к увеличению военной поддержки Украины призывал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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