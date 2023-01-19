Экс-разведчик США Риттер: Путин объявил о независимости России от Запада
2023-01-19 01:08
Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер считает, что Владимир Путин объявил о независимости России от Запада, когда поддержал выход страны из соглашений Совета Европы.
Риттер подчеркнул, что теперь не будет никакого взаимодействия, существовавшего в 1990-е годы.
Он сказал, что Россия является суверенным государством, которому «плевать на Европу».
Офицер также уточнил, что для Запада закрылось окно возможностей для ведения переговоров, а дипломатические контакты с РФ теперь возможны только на ее условиях.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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