Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер считает, что Владимир Путин объявил о независимости России от Запада, когда поддержал выход страны из соглашений Совета Европы.

Риттер подчеркнул, что теперь не будет никакого взаимодействия, существовавшего в 1990-е годы.

Он сказал, что Россия является суверенным государством, которому «плевать на Европу».

Офицер также уточнил, что для Запада закрылось окно возможностей для ведения переговоров, а дипломатические контакты с РФ теперь возможны только на ее условиях.