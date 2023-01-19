В Англии задержали восьмерых собак, растерзавших выгульщика

В графстве Суррей восемь собак напали на 28-летнюю женщину, которая их выгуливала, и убили ее.

Полицейские схватили животных. Сейчас собаки находятся под стражей в местной полиции.

Инспектор Жозефина Хорнер заявила, что расследование этого дела продолжается и пообещала держать общественность в курсе.

Среди изъятых собак две таксы и леонбергер. По информации полиции, владельцы всех животных уже установлены.