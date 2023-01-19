В Англии задержали восьмерых собак, растерзавших выгульщика
2023-01-19 01:14
В графстве Суррей восемь собак напали на 28-летнюю женщину, которая их выгуливала, и убили ее.
Полицейские схватили животных. Сейчас собаки находятся под стражей в местной полиции.
Инспектор Жозефина Хорнер заявила, что расследование этого дела продолжается и пообещала держать общественность в курсе.
Среди изъятых собак две таксы и леонбергер. По информации полиции, владельцы всех животных уже установлены.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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