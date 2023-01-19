The Washington Times: Россия существенно увеличила свои доходы из-за глобальной ошибки Байдена

Издание The Washington Times пишет, что ошибочная политика Джо Байдена в энергетической сфере помогла России существенно увеличить доходы от продажи нефти, газа и угля.

В материале сказано, что в 2022 году РФ получила больше доходов от продажи энергоносителей, чем годом ранее.

При этом эксперты прогнозируют увеличение таких доходов РФ на треть в 2023 году.

Ошибкой Байдена авторы материала называют введение запрета на импорт российских энергоресурсов раньше, чем это сделала Европа.