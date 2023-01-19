Глава МАГАТЭ Гросси: в любой момент на украинских АЭС может произойти ЧП

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на украинских атомных электростанциях в любой момент может произойти ЧП.

Он отметил, что сегодня может быть спокойная ситуация, а завтра случится обстрел.

Гросси подчеркнул, что в случае атаки или прекращения внешнего питания охлаждение реакторов прекращается, а это приводит к расплавлению.

Он призвал действовать сейчас и напомнил, что на этой неделе обсуждал вопрос безопасности Запорожской АЭС с представителями украинских властей.