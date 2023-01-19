Politico: в новом пакете помощи США Украине не будет танков Abrams, но причина не в эскалации конфликта

Издание Politico пишет, что в новом пакете военной помощи Украине, о котором США объявят 20 января, не будет танков Abrams.

Авторы материала уточняют, что ША не поставляют такую технику не из-за опасений по поводу эскалации конфликта, а из-за проблем с логистикой и техническим обслуживанием.

Но американские власти отказались передавать Украине армейский тактический ракетный комплекс большой дальности, чтобы не провоцировать Россию.

В итоге в пакет военной помощи войдут бронированные боевые машины Stryker, артиллерия и боеприпасы.