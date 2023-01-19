Politico: в новом пакете помощи США Украине не будет танков Abrams, но причина не в эскалации конфликта
Издание Politico пишет, что в новом пакете военной помощи Украине, о котором США объявят 20 января, не будет танков Abrams.
Авторы материала уточняют, что ША не поставляют такую технику не из-за опасений по поводу эскалации конфликта, а из-за проблем с логистикой и техническим обслуживанием.
Но американские власти отказались передавать Украине армейский тактический ракетный комплекс большой дальности, чтобы не провоцировать Россию.
В итоге в пакет военной помощи войдут бронированные боевые машины Stryker, артиллерия и боеприпасы.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
Храмова Оксана
На Мальте любят старые машины: всего на острове около 30 000 исторических автомобилей
Лишь один из клубов ретро автолюбителей насчитывает около 400 участников, владеющих почти 2000 старинными авто. Автомобильную классику здесь ценят, старые модели покупают для удовольствия или для инвестиций.Подробнее...
-