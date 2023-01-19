Президент Польши Дуда озвучил требования Зеленского по немедленным гарантиям НАТО

Президент Польши Анджей Дуда на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Владимир Зеленский требует от НАТО немедленных гарантий для Украины.

Дуда рассказал, что Зеленский признает невозможность вступления Украины в НАТО на данном этапе из-за ведения боевых действий.

При этом он требует гарантий безопасности для Украины прямо сейчас. Эту мысль украинский лидер попросил донести до членов НАТО.

Дуда также сообщил, что украинского президента заверили в поддержке членства его страны в Североатлантическом альянсе.