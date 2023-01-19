Потерпевший кораблекрушение доминиканец прожил 24 дня с бутылкой кетчупа

Потерпевший кораблекрушение в Карибском море прожил 24 дня на одном только кетчупе, прежде чем его спасли в колумбийских водах, сообщили военно-морские власти страны.

«Мне нечего было есть, только бутылка кетчупа, чесночный порошок и магги (бульонные кубики). Я смешал все с водой, чтобы продержаться около 24 дней», — сказал Элвис Франсуа, 47-летний доминиканец, в видео, опубликованном ВМС Колумбии.

Выживший написал слово «help» на корпусе своего парусника, на котором его нашли в 220 км к северо-западу от Пуэрто-Боливара, в северном департаменте Ла-Гуахира.

«15 января я видел, как пролетел самолет. У меня было зеркало, и я начал посылать сигналы отражением солнца, когда я увидел, как дважды прошел надо мной, я понял, что меня увидели», — объяснил доминиканец.

Колумбийское военное судно скоро пришло ему на помощь.

В декабре житель Доминики ремонтировал парусник в порту Сен-Мартена, острова на северо-востоке Вест-Индии, когда его «унесло в море» из-за плохих погодных условий, говорится в заявлении. из ВМФ.

