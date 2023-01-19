Первую АЭС в Польше построит Южная Корея

Вице-премьер Польши Яцек Сасин сообщил в среду, 18 января о переговорах с корейской стороной о сотрудничестве в ядерном проекте, сообщает tvp.info.

В среду в Polsat News заместитель премьер-министра и министр государственных активов Яцек Сасин сообщил, что у него состоялась плодотворная встреча с министром торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Ли Чан Яном.

"Мы уже говорили о финансировании, об уровнях капиталовложений сторон в этот проект (строительство атомной электростанции)", – отметил он.

По его словам, "идеально" было бы, если бы доля корейского капитала была близка к 49 процентам.

Сасин сообщил, что переговоры с его корейским коллегой также касались конкретного польско-корейского межправительственного соглашения.

"Мы назначили дату подписания - март этого года", - отметил он.

Он добавил, что в настоящее время переговоры по этой сделке ведутся Министерством государственных активов и Министерством энергетики Кореи.