США готовят самую крупную поставку вооружений на Украину
По имеющимся данным, США готовят новые поставки вооружений в Украину, сообщает издание «Политико» со ссылкой на информированные круги.
США рассматривают в том числе вопрос о поставке колесных бронетранспортеров типа «Страйкер».
Колесные боевые машины пехоты используются для разведки и транспортировки, и предназначены для обеспечения высокого уровня защиты десанта.
США скорее всего не одобрят поставки своих основных боевых танков Abrams, говорится в сообщении.
Причина в обширном техническом обслуживании и необходимости обучения персонала ВСУ.
«Мы не хотим обременять наших украинских партнеров системами, которые они не смогут использовать, системами, которые они не смогут ремонтировать», - сообщил Прайс.
Прайс подчеркнул, что основной боевой танк Abrams отличается от аналогичных по классу машин других членов НАТО.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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