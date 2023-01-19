США готовят самую крупную поставку вооружений на Украину

По имеющимся данным, США готовят новые поставки вооружений в Украину, сообщает издание «Политико» со ссылкой на информированные круги.

США рассматривают в том числе вопрос о поставке колесных бронетранспортеров типа «Страйкер».

Колесные боевые машины пехоты используются для разведки и транспортировки, и предназначены для обеспечения высокого уровня защиты десанта.

США скорее всего не одобрят поставки своих основных боевых танков Abrams, говорится в сообщении.

Причина в обширном техническом обслуживании и необходимости обучения персонала ВСУ.

«Мы не хотим обременять наших украинских партнеров системами, которые они не смогут использовать, системами, которые они не смогут ремонтировать», - сообщил Прайс.

Прайс подчеркнул, что основной боевой танк Abrams отличается от аналогичных по классу машин других членов НАТО.