Politico: В новый пакет помощи США Украине войдут снаряды дальностью 150 км и бронемашины Stryker

США объявят о новом пакете военной помощи Украине в пятницу, 20 января. По данным Politico, в пакет, вероятно, войдут колесные бронемашины Stryker и снаряды GLSDB с дальностью действия до 150 километров.

Ожидается, что следующий транш помощи Украине будет включать дополнительную артиллерию, боеприпасы и бронетехнику, возможно, включая боевые бронированные машины Stryker, сообщает Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

Американцы должны доставить в Украину боеприпасы GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb). Как поясняет Politico, это "авиационные бомбы, которые, однако, не перевозятся самолетом, а переносятся ракетами класса "земля-земля".

Их дальность составляет от 110 до 150 километров. Сайт defence24.pl пишет, что "эти боеприпасы подходят, в том числе, для американских пусковых установок класса "земля-земля» MLRS и HIMARS".

По информации, полученной порталом, в последний пакет не войдут танками M1 Abrams.

Politico подчеркивает, что работа над документом еще продолжается, а Белый дом еще не подписал пакет поддержки. Официальные лица, однако, рассчитывают объявить о следующем этапе помощи на заседании Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии в пятницу. США будет представлять министр обороны Ллойд Остин.