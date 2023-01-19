Концерт Меладзе отменили в Иркутске

Не первый концерт исполнителя отменяется в российских городах. Теперь выступление артиста отменили в Иркутске, не пояснив причин подобного решения.

Изначально выступать в Иркутске Валерий Меладзе должен был 18 февраля 2022 года. После был перенос на 25 мая того же года, потом - на 4 мая 2023.

В настоящее время принято решение о том, что концерта не будет вообще.

Причины отмены мероприятия не озвучивают.