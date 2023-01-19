Концерт Меладзе отменили в Иркутске
2023-01-19 07:45
Не первый концерт исполнителя отменяется в российских городах. Теперь выступление артиста отменили в Иркутске, не пояснив причин подобного решения.
Изначально выступать в Иркутске Валерий Меладзе должен был 18 февраля 2022 года. После был перенос на 25 мая того же года, потом - на 4 мая 2023.
В настоящее время принято решение о том, что концерта не будет вообще.
Причины отмены мероприятия не озвучивают.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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