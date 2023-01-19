Ким Кардашьян приобрела на лондонском аукционе знаменитую подвеску принцессы Дианы

Ким Кардашьян стала владелицей знаменитой подвески трагически погибшей принцессы Дианы. Знаменитость приобрела украшение через аукцион в Лондоне.

На аукционе, проходившем в Лондоне, подвеска принцессы Дианы была выставлена на торги за 100 000 долларов.

Ким Кардашьян, которая стала хозяйкой украшения, пришлось выложить за него 202 000 долларов.

Аметистовый кулон был изготовлен ювелирной компанией "Garrard" около 100 лет тому назад, на протяжении долгих лет переходя из рук в руки.