Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли отказался от родителей
Усыновленный сирота из Вьетнама добился больших успехов в живописи, и взял псевдоним Embtto.
Анджелина Джоли в браке с Брэдом Питтом усыновили и удочерили троих детей, которые выросли яркими личностями, сообшае КП.
В их числе и - усыновленный в начале двухтысячных мальчик из сиротского приюта Вьетнама Пакса Тьена. Парень с детства любит музыку, и при этом он самый тихий из детей пары. Отучившись в колледже, он даже не пошел на выпускной.
А потом стало известно, что Пакс стал художником и даже успел завоевать признание. Картины молодого человека неплохо продаются и положительно оцениваются критиками.
Юный мастер работает в смешанной технике. Пакс использует цифровой и классический формат написания картин. По данным издания Page Six, он также любит абстракции.
На ближайшее время в галерее Тель-Авива запланирована выставка картин звездного наследника. К слову, работает художник не под своим именем: он скрывается под псевдонимом Embtto. Пакс отказался от звездных родителей, чтобы не было пиара за их счет.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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Храмова Оксана
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