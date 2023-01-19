Виноваты паразиты: после отдыха в Таиланде австралийка 7 лет страдала от неизвестной болезни

Причиной недуга стал гнатостомоз, который возникает после употребления недоваренной либо сырой пресноводной рыбы.

Как выяснилось, безобидное путешествие может на много лет испортить жизнь. Как сообщает Супер.ру со ссылкой на The Thaiger, жительница Австралии Тесс Свифт семь лет потратила на то, чтобы узнать, какая болезнь изводит ее организм.

Проблемы у девушки начались после ее возвращения из Таиланда. Она почувствовала приступ тошноты, с которого все и началось. Девушку доставили в больницу с подозрением на аппендицит, даже сделали ей операцию, но неприятные ощущения и боли не прошли.

Тесс обследовалась у самых разных специалистов, принимала множество лекарств, но результатов не было. Только на седьмой год мучений врачи надумали проверить организм пациентки на наличие редких паразитов.

И оказались правы: причиной недуга на самом деле стал гнатостомоз, который возникает после употребления недоваренной либо сырой пресноводной рыбы, лягушек, угрей, птиц или рептилий.

«Это самое ужасное, что со мной происходило. Болезнь украла у меня семь лет жизни», — призналась девушка.