Дана Борисова просверлила в спальню дочери глазок, чтобы наблюдать за подростком

По словам телеведущей, по ночам из комнаты Полины ночами доносятся какие-то очень странные звуки.

Телеведущая Дана Борисова начала следить за комнатой своей дочери. Знаменитость рассказала в соцсетях, что Полина за стеной шумит до трех ночи, и это заставило звездную маму пойти на отчаянные меры, сообщает 5-tv.ru.

Ранее Борисова выложила на своей странице фото двух мужчин в спальне и предложила подписчикам угадать, зачем они к ней заглянули.

Позже Дана призналась, что они сверлили в стене, разделяющую ее комнату с комнатой подростка, дыру.

«Дочь до 3-х ночи шумит в своей комнате. Шум падающих предметов. Решила установить слежку, для этого просверлить глазок», — поделилась 46-летняя артистка.

Общественность неоднозначно оценила такой необычный метод контроля за 15-летним ребенком. Пользователи сети высказали мнение о неправильной, с точки зрения психологии, опеке.