На Мальте любят старые машины: всего на острове около 30 000 исторических автомобилей

Лишь один из клубов ретро автолюбителей насчитывает около 400 участников, владеющих почти 2000 старинными авто. Автомобильную классику здесь ценят, старые модели покупают для удовольствия или для инвестиций.

Один из клубов любителей старинных авто Old Motors Club на Мальте включает почти 400 участников с 2000 классическими автомобилями. У многих членов сообщества имеется по три авто.

Генеральный секретарь клуба 49-летний Оливер Аттард сам владеет шестью автомобилями, включая VW Samba 1964 года выпуска и Mercedes 170V 1936 года выпуска.

Грэм Дурбридж, участник клуба:

"Владеть классикой здесь - все равно что быть частью большой семьи. Все помогают друг другу, и они одни из самых приятных людей, которых вы когда-либо встречали"

78-летний Франц Заммит Хабер, финансовый контролер в отставке - владелец MG TD выпуска 1950 года. Купил машину в 2015 году за 18 тыс. евро.

"Хорошо, первая и задняя передачи могут быть сложными, потому что в коробке передач нет синхронизатора, но я очень доволен этим"

72-лтний Майкл Малия - хозяин Triumph GT6 1969 года выпуска. Автомобиль собран на Мальте небольшой компанией Car Assembly Malta, основанной в 1960-х годах.

Главное достоинство машины, по мнению владельца, в простоте двигателя:

"Это шестицилиндровый, очень хорошо сбалансированный и с перегрузкой – двигатель мечты"

Кристофер Сицилуна - владелец Morris 1000 1961 года выпуска. Приобрел машину на острове Гозо.

"Он был полностью отреставрирован и обошелся в 6000 евро (5300 фунтов стерлингов). Это навевает воспоминания и напоминает мне о тех временах, когда Британия управляла дорогами на Мальте"

57-летний Грэм Дурбридж - владелец Ford Cortina Mk2 1300 Deluxe 1969 года выпуска.

"Он не идеален, но это очень полезная классика, которая заставляет меня улыбаться всякий раз, когда я на нем езжу"

Всего на острове насчитывается около 30 000 исторических машин. Мальтийский музей классических автомобилей может показать уникальную коллекцию, собранную за 50 лет.