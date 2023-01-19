Тарханова коротко подстриглась, сменив иммидж

Актриса Глафира Тарханова всегда носила длинные волосы. Теперь же знаменитость решила изменить образу, выбрав короткую стрижку.

Актриса Глафира Тарханова решилась на серьезные перемены, представ перед фанатами в необычном образе.

Из рыжеволосой и длинноволосой барышни актриса превратилась в жгучую брюнетка с короткой стрижкой с вьющимися локонами и челкой.

Макияж соответствует прическе: яркая помада, вызывающие стрелки и дерзкий взгляд. Снимок опубликован изданием "7Дней.ru". https://7days.ru/news/bryunetka-s-korotkoy-strizhkoy-tarkhanova-porazila-novym-imidzhem.htm