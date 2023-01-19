Тарханова коротко подстриглась, сменив иммидж
2023-01-19 11:02
Актриса Глафира Тарханова всегда носила длинные волосы. Теперь же знаменитость решила изменить образу, выбрав короткую стрижку.
Актриса Глафира Тарханова решилась на серьезные перемены, представ перед фанатами в необычном образе.
Из рыжеволосой и длинноволосой барышни актриса превратилась в жгучую брюнетка с короткой стрижкой с вьющимися локонами и челкой.
Макияж соответствует прическе: яркая помада, вызывающие стрелки и дерзкий взгляд. Снимок опубликован изданием "7Дней.ru". https://7days.ru/news/bryunetka-s-korotkoy-strizhkoy-tarkhanova-porazila-novym-imidzhem.htm
Опубликовано: Наталья