В России создали и запатентовали спасательный космический корабль

Ученые придумали, каким образом организовать спасение космонавтов при нештатных ситуациях.

Многоразовый орбитальный корабль-спасатель разработан в РФ. Он способен защитить экипаж космонавтов от метеороидов, космических мусора и радиации, сообщает Вокруг света.

Корабль представляет сферическое радиационное убежище, к которому пристыкованы разгонные блоки - со смотрящими в разные стороны двигателями.

Сборку корабля можно производить непосредственно на околоземной орбите, куда поэтапно будут выводиться центральная часть и разгонные блоки.

Собранный корабль после этого можно будет отправить за терпящими бедствие космонавтами и доставить на орбиту Земли. Здесь космонавтов будет ждать корабль «Союз», который спустит их на Землю.

Ближайший аналог корабля-спасателя — «Союз», с пристыкованным разгонным блоком. Но он имеет ряд недостатков: недостаточную радиационную защиту, одноразовость (что очень затратно).