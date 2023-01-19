Эксперты рассказали, как изгнать пауков из квартиры

Членистоногие для многих далеко не самые приятные «соседи», потому большинство хозяек предпринимают попытки избавления от их нашествия.

Многие люди страдают так называемой арахнофобией, которая расшифровыается, как боязнь пауков, даже если те не ядовитые. В любом случае хозяева стараются избавиться от таких незваных «гостей».

Как это сделать? Борьбу с членистоногими нужно разделить на два этапа. Прежде всего, определить, что послужило причиной их появления.

К примеру, пауков привлекают насекомые - мухи, комары, мошки. Они также падки на грязную посуду в раковине, грязь и другие признаки антисанитарии. Мошки, которые являются кормом для пауков, могут поселиться в цветочных горшках - из-за чрезмерного полива растений.

Потому на первом этапе необходимор избавиться от насекомых, прибрать в квартире, осмотреть стены и снять паутину.

На втором этапе - применить специальные спреи от насекомых. Еще более радикальный способ – озонирование. Такая профилактика поможет избавиться и от нежелательных насекомых.