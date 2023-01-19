Ушел из жизни культовый российский режиссер и актер Николай Досталь

Он знаком массовому зрителю по таким работам, как «Монах и бес», «Штрафбат», «Гражданин начальник» и многих других.

Союз кинематографистов России сообщил сегодня о кончине народного артиста РФ Николая Досталя. Режиссер ушел из жизни на 77-м году жизни, сообщает СтарХит.

Николай Николаевич знаком массовому зрителю по таким известным проектам, как «Штрафбат», «Гражданин начальник», «Монах и бес» и многие другие. Режиссер выступал также в качестве актера: он снялся в картинах «Человек на своем месте» и «До свидания, мальчики».

По предварительным данным, мэтр умер из-за рака предстательной железы. Последние месяцы жизни Николая Досталя сопряжены со скандальными новостями.

Режиссер минувшей осенью заявил о своем желании покинуть состав Российского оскаровского комитета вместе с коллегами Андреем Звягинцевым, Сергеем Сельяновым, Владимиром Коттом.

Такое решение кинодеятеля вызвано реакцией на заявление Павла Чухрая. Председатель комитета первым оставил свой пост в связи с несогласием с президиумом Киноакадемии РФ, которое отказалось выдвигать российский фильм на «Оскар» в 2022 году.

Старший брат Досталя Владимир, который тоже является режиссером, погружен сейчас в судебные тяжбы. Никита Михалков подал к нему иск в размере более 24 миллионов рублей.